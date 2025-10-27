Запад уличили в боязни России, а не ее ракет

Депутат Картаполов: Запад боится не ракет, а самой России

Западные страны боятся не отдельных видов российских вооружений, а самого государства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова привел ТАСС .

«Страшнее для них сама Россия, а в России есть и „Орешник“, и „Буревестник“, и „Ярсы“, и „Тополя“, и „Булава“, и все-все-все», — подчеркнул депутат.

Таким образом он ответил на вопрос о том, какого отечественного оружия больше всего боится Запад.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал испытания ракеты «Буревестник» с русофобской истерикой в Европе. Он напомнил, что страны настроены милитаристски, а Россия проводит испытания ради собственной безопасности.