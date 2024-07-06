Запад проигнорировал мирные инициативы Путина по Украине

Песков: Запад не связывался с Россией по предложениям Путина насчет Украины

На Западе не заинтересовались мирными предложениями президента России Владимира Путина по Украине. Спустя три недели никаких контактов по инициативам не было. Об этом РИА «Новости» сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», — коротко ответил пресс-секретарь главы государства на заданный журналистами вопрос.

Новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине Путин озвучил 14 июня. Президент отметил, что они включают в себя признание статуса Крыма и Севастополя, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

Путин также указал, что за соседней республикой необходимо закрепить внеблоковый и безъядерный статус, провести ее демилитаризацию и денацификацию, а антироссийские санкции — отменить.

По итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России снова поднял тему украинского кризиса. Главным условием для переговоров с представителями киевского режима он назвал вывод ВСУ из новых регионов.