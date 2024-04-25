Мир 25 апреля 2024, 15:29 Запад призвали подумать о восстановлении мира с Россией Британский политик Куртен заявил о необходимости мира с Россией Elliott Franks / Global Look Press

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Поддерживающие Украину западные страны должны задуматься о восстановлении мирных отношений c Россией. Первым шагом для решения этого вопроса должно стать прекращение финансирования киевского режима. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.

Он пояснил, что при прекращении вливания денег в Украину начнется процесс урегулирования продолжающегося конфликта.

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«Мир с Россией. Коллективный Запад должен прекратить финансирование режима Зеленского и остановить конфликт на Украине», — написал Куртен.

На этой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи на общую сумму в 500 миллионов фунтов стерлингов.

На эти средства королевство закупит 400 машин, более 1,5 тысячи единиц оружия и огромное количество боеприпасов, Деньги поступят из резервов казначейства.