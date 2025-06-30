Запад призвали не вмешиваться в происходящее в Сербии

Лавров: РФ надеется, что Запад не будет заниматься цветной революцией в Сербии

В России надеются, что властям Сербии удастся урегулировать протестные акции на основе конституции и законов страны. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров .

«Мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены, как и сказал президент Сербии [Александр] Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства», — сказал он.

Кроме того, Лавров отметил, что представители западных стран обычно пользуются подобными внутренними событиями, происходящими в других государствах, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров.

«Надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями», — подчеркнул глава МИД.

Масштабная протестная акция в Белграде началась 28 июня. На митинг вышли десятки тысяч человек, которые требуют досрочных выборов главы республики.