Запад призвали не диктовать условия по Азовскому морю

Депутат Ивлев призвал Запад не диктовать требования по доступу в Азовское море

Страны Запада не должны диктовать условия насчет доступа к Азовскому морю. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Часть стран подписали совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии. Согласно ему, Украина должна получить контроль над Запорожской АЭС и свободное передвижение по Черному и Азовскому морям.

«Не им диктовать нам условия и выдвигать требования. Россия сама решит, кого допускать в свое внутреннее море», — подчеркнул российский парламентарий.

Он добавил, что Азовское море — внутреннее море России. Западу необходимо смириться с этим и учитывать этот момент при подписании очередных политических воззваний.

Финальную декларацию по итогам саммита по украинскому вопросу в Швейцарии не подписали 15 стран. Как отметил сенатор Алексей Пушков, это говорит о том, что они хотят решить конфликт, но не по навязанным условиям со стороны Запада.