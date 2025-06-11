К военным действиям на Украине привела вполне предсказуемая западная провокация путем расширения НАТО после окончания холодной войны. Об этом в статье для National Security Journal написал профессор международных отношений Эндрю Лэтэм.

Профессор заявил, что конфликт на Украине не был следствием безумия или империализма, а был вызван политикой с позиции силы. Он подчеркнул, что именно расширение альянса спровоцировало начало боевых действий.

«Ккто все еще это отрицает — вы либо врете, либо просто исторические невежды», — отметил профессор.

Автор статьи указал, что Запад отказывается признать свою стратегическую ошибку. По его словам, вместо этого используются моралистические лозунги, которые перекладывают вину на авторитаризм или цивилизационный конфликт.

«Это облегчает оправдание эскалации. А также гарантирует, что мы свалимся в очередную войну, не понимая, как мы оказались в такой ситуации», — подвел итог Лэтэм.

Ранее британцы резко отреагировали на высказывание генсека НАТО Марка Рютте. Тот призвал к кардинальному усилению коллективной обороны с формулировкой о необходимости защититься от России.