Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на высказывание генсека НАТО Марка Рютте. Тот призвал к кардинальному усилению коллективной обороны с формулировкой о необходимости защититься от России.

Читатели издания сочли подобные призывы абсурдными и обвинили Запад в провоцировании военных конфликтов.

Один из комментаторов заявил, что Россия не является врагом, тогда как настоящую угрозу представляет американская военная машина, которая, по его словам, ведет постоянные войны.

«Чушь. Россия не враг. Враг — это ваше правительство и американская военная машина. НАТО убивает невинных людей под ложным флагом страха и фальшивой пропаганды», — заявил пользователь под ником BougonCombToday.

Другой читатель указал, что западным странам, прежде чем строить новые системы ПВО, следовало бы подумать о компенсациях для украинцев, поскольку Киев, по его выражению, полностью зависит от внешнего финансирования.

Truth B Told заявил, что «НАТО следует сначала защитить европейские границы от псевдобеженцев, а потом уже беспокоиться о русских».

Некоторые читатели выразили мнение, что Рютте действует в интересах оборонных корпораций, а предлагаемое увеличение военных бюджетов приведет к сокращению расходов на социальную сферу, медицину и образование.

«Мы даже не можем защитить свои границы, так что не буду затаивать дыхание по поводу ПВО. Первая ракета, выпущенная по Великобритании, поднимет белый флаг», — написал комментатор BigBong.

Марк Рютте 9 июня призвал к «квантовому скачку» в оборонном потенциале НАТО. Он заявил, что усиление противовоздушной и противоракетной обороны должно «защитить Альянс от России»

Ранее с радикальным призывом по России выступил министр обороны Германии Писториус.