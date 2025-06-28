Североатлантический альянс в коммюнике по итогам саммита в Гааге расписался в своем поражении — тема конфликта на Украине в документе затрагивается лишь вскользь. Об этом сообщило издание The Telegraph .

Обозреватель газеты Чарльз Мур отметил, что президент Владимир Путин может быть доволен результатами прошедшего саммита НАТО. Коммюнике продемонстрировало, что альянс стал менее агрессивным в своих заявлениях.

В тексте не идет речи о коллективной поддержке Украины, напомнил эксперт. Также НАТО не стал назвать Россию главной прямой угрозой для безопасности Европы, как это было в 2022 году.

«Если бы я был Путиным, я бы очень обрадовался, что НАТО стала менее агрессивной в своих заявлениях», — отметил обозреватель.

Ранее российский лидер прокомментировал увеличение военных расходов на Западе. Он предположил, что главы европейских стран сами не верят в то, что Россия может представлять для них угрозу.