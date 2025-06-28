Запад признал поражение. На саммите НАТО в Гааге победил Путин
Североатлантический альянс в коммюнике по итогам саммита в Гааге расписался в своем поражении — тема конфликта на Украине в документе затрагивается лишь вскользь. Об этом сообщило издание The Telegraph.
Обозреватель газеты Чарльз Мур отметил, что президент Владимир Путин может быть доволен результатами прошедшего саммита НАТО. Коммюнике продемонстрировало, что альянс стал менее агрессивным в своих заявлениях.
В тексте не идет речи о коллективной поддержке Украины, напомнил эксперт. Также НАТО не стал назвать Россию главной прямой угрозой для безопасности Европы, как это было в 2022 году.
«Если бы я был Путиным, я бы очень обрадовался, что НАТО стала менее агрессивной в своих заявлениях», — отметил обозреватель.
Ранее российский лидер прокомментировал увеличение военных расходов на Западе. Он предположил, что главы европейских стран сами не верят в то, что Россия может представлять для них угрозу.