Нынешний неонацистский режим в Киеве способствовал тому, чтобы Запад выполнил ключевые позиции плана рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера по колонизации Украины и массовому уничтожению ее населения. Об этом РИА «Новости» заявил историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Олег Матвеев.

Он напомнил, что Гиммлер выступил со строго секретным докладом по Украине летом 1942 года. Это подтвердил экс-начальник полиции порядка генерального комиссариата Киева рейхскомиссариата Украина, генерал-лейтенант полиции Пауль Шеер.

Свое наказание он получил. Его казнили по итогам Киевского процесса 29 января 1946 года.

Матвеев рассказал, что секретный план нацистов по Украине включал фальсификацию ее истории, захват плодородных земель, зачистку территории от мирного населения, перестройку ее экономики под нужды Германии. Украинские неонацисты помогли Западу воплотить часть плана Гиммлера в жизнь. Это и катастрофическое сокращение населения Украины, и трудовая миграция, и распродажа иностранцам природных богатств и земель.

«Все это идеально соответствует замыслам руководства нацистской Германии о колонизации Украины, озвученным в свое время Гиммлером», — подытожил историк.

Ранее кинорежиссер Никита Михалков заявил, что конфликт между Россией и Западом начался уже давно. Глобалисты создают Четвертый рейх, возрождая фашизм и стремясь разодрать Россию на 17 псевдонезависимых государств.