Запад поставил на паузу вопрос по ударам Украины вглубь России

Страны Запада не спешат озвучивать окончательное решение по поводу ударов вглубь России дальнобойными ракетами из-за ошибок Вооруженных сил Украины. Об этом написала французская газета Le Monde.

Авторы статьи назвали одной из ошибок вторжение ВСУ в Курскую область, которое стало неожиданностью для Запада. Союзники Украины потребовали от нее уточнить стратегию происходящего из-за опасений, что конфликт перекинется на Польшу и Прибалтику.

По мнению некоторых экспертов, в ближайшее время решение по дальнобойным ракетам не примут. Профессор Центра изучения военных конфликтов при Университете Южной Дании Оливье Шмитт связал это с тем, что Германия и Франция сейчас больше озабочены политическими кризисами, а в США готовятся к президентским выборам.

В конце августа в Пентагоне опровергли ведение гибридной войны с Россией, отреагировав на предупреждение российского МИД о последствиях эскалации.