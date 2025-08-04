Запад попытался оправдать бомбардировку Хиросимы и Нагасаки

NYP: сброс бомб на Хиросиму и Нагасаки был правильным решением

Благодаря решению сбросить атомную бомбу на японские города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года США «спасли миллионы» жизней. Об этом сообщила газета New York Post .

Издание попыталось оправдать бомбардировку и назвало ее «правильным решением». Оно подчеркнуло, что Япония «имела серьезную стратегическую установку на то, чтобы либо победить, либо нанести США серьезный урон», однако эти планы сорвались благодаря атомным бомбам.

Также газета отметила, что благодаря произошедшему вторжение американских войск «стало ненужным». Советское наступление в материале описали как второстепенный эпизод, который лишь «унес сотни тысяч жизней японцев», а информацию о капитуляции Японии из-за СССР назвали мифом.

«Населенные беспримерной мощью, мы использовали бомбу, чтобы положить конец ужасной войне, а не для доминирования в Европе или иных циничных целей», — объяснило издание.

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил удары Израиля по Ирану с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси отказался комментировать это высказывание.