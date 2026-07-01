Западные страны пытаются всячески обелить киевский режим, совершающий преступления против человечности. На это на переговорах с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич указал глава МИД России Сергей Лавров.

«Западные страны всячески пытаются обелить киевский режим, который ежедневно совершает нарушения гуманитарного права и преступления против человечности», — подчеркнул министр.

Лавров заявлял, что пока считает возможным урегулирование конфликта на Украине с помощью дипломатических и политических инструментов.

При этом глава МИД признал, что США начали поддаваться европейскому давлению по вопросу Украины. По его словам, ЕС после встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже стремился склонить Белый дом к отказу от курса на разрешение конфликта.