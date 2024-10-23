Западные страны планировали разделить Россию на пять-шесть отдельных государств, но российское руководство не упустило возможность отстоять свой суверенитет. Об этом в интервью RT заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Однажды я слушал [экс-госсекретаря США] Мадлен Олбрайт, которая сказала, что Россия ошибается, если считает, что руды и сырье в Сибири являются ее собственностью. Это собственность, как она говорит, всего мира. А нефть в Техасе — это собственность всего мира или только их?» — задался он вопросом.

Добик добавил, что Россия может и должна противостоять внешнему давлению. По его словам, Запад хотел бы контролировать российские территории, где сосредоточены «огромные богатства».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны готовятся к вооруженному конфликту с РФ, желая разделить ее территорию и ее ресурсы.

В конце 2023 года российский лидер Владимир Путин рассказал, что после распада Советского Союза Запад начал работать над «разложением» России, вступив для этого в контакт с террористами, сепаратистами и «пятой колонной».