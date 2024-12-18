Запад обвинили в провоцировании ядерной войны

Агрессивная антироссийская политика США и НАТО может поставить ребром вопрос о необходимости использования ядерного оружия. Об этом в рамках дискуссии клуба «Валдай» о стратегической стабильности заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«В результате все более безрассудных действий Запада создаются осязаемые риски перехода ситуации к состоянию, когда в практической плоскости может встать вопрос о применении ядерного оружия. Причем <...> в полном соответствии с задекларированными нами доктринальными установками», — подчеркнул Рябков.

Дипломат заявил, что главными виновниками обострения являются США, Великобритания и Франция, а вредоносная активность НАТО блокирует все пути к урегулированию кризиса политическим путем.

Замглавы МИД указал на продолжение деградации ситуации в сфере международной безопасности. Рябков добавил, что американские власти, не желающие отказываться от гегемонии, тормозят давно назревший переход к многополярности.

Вице-спикер парламента Греции Василиос Вилиардос ранее заявил, что антироссийская резолюция Европарламента является призывом к третьей мировой войне.