Пашинян не увидел причин для выхода Армении из ОДКБ

Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ достаточной

Фото: РИА «Новости»

Решение о приостановке участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности без выхода из состава — достаточное, необходимости для принятия других шагов пока нет. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что говорит только о ситуации, которая происходит в данный момент. В будущем власти республики могут принять дополнительное решение о статусе страны в организации.

«Армения на всех уровнях заморозила свое участие в ОДКБ, и мы на данном этапе считаем это решение удовлетворительным… На данный момент необходимости в ином решении мы не видим», — заявил Пашинян.

О заморозке участия Армении в ОДКБ премьер-министр страны заявил в конце февраля. Пашинян пояснил, что на такой шаг его подтолкнуло отсутствие поддержки со стороны других стран-участниц во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2021–2022 годах.

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении договорились о встрече для обсуждения общей повестки. В ходе беседы российский лидер рассказал Пашиняну об итогах своей поездки в Азербайджан, где обсуждал вопрос демаркации и делимитации границ между двумя странами Закавказья.

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