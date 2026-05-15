L’Antidiplomatico: волна скандалов на Украине началась после слов Путина

Новая волна коррупционных скандалов развернулась на Украине почти сразу после того, как президент Владимир Путин сделал заявление о возможном завершении конфликта. Об этом сообщил журналист L’Antidiplomatico Фабрицио Поджи

Он назвал происходящее «любопытным совпадением» и отметил, что высказывание, произнесенное Путиным на 9 Мая, наверняка имело под собой основания.

«В Кремле не любят бросать слова на ветер, особенно когда дело касается серьезных вопросов», — уточнил итальянский колумнист.

По его мнению, на Западе уже обратили внимание на события, происходящие на Украине в последнее время.

Ранее высший антикоррупционный суд Украины отправил под арест Андрея Ермака — экс-главу офиса президента республики. Политик потерял должность в ноябре 2025 года, когда следствие заподозрило бизнесмена Тимура Миндича в отмывании денег.