Западные журналисты ошибочно полагают, что Россия не сможет добиться целей на Украине. Об этом заявил военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик на YouTube .

«На Западе сейчас говорят, что России понадобится более сотни лет, чтобы занять всю территорию Украины с такими темпами наступления. Но они забывают, что это не главная цель», — сказал он.

По словам эксперта, российские войска наступают в местах, где украинские боевики отступили, потому что у них не хватает ресурсов и сил для удержания позиций.

Также аналитик подчеркнул, что если бы западные эксперты были правы, то недружественные страны не пытались бы так сильно навязать России прекращение огня на месяц. На самом деле этот срок необходим Украине, чтобы восстановить силы.

Помимо этого, Берлетик призвал не забывать примеры других конфликтов. Например, в некоторых случаях линия фронта могла не меняться годами, а потом быстро разрушиться за несколько дней из-за истощения одной из сторон.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что отношение Германии к украинскому конфликту говорит о возрождении реваншистских настроений в стране. По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сильно рискует.