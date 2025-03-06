Запад обучил весь мир манипулировать демократическими процессами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.
«А разве не сам Запад показал всему миру, как можно манипулировать демократическими процессами?» — сказала она.
Дипломат напомнила об отмене второго тура выборов президента Румынии, что вызвало массовые протесты в стране.
Ранее Захарова назвала риторику Макрона о российской угрозе набором лживых тезисов. Она напомнила, что западные страны неоднократно грозились сдерживать Россию и нанести ей стратегическое поражение.
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