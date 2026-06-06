Лукашенко заявил, что стремится уберечь Белоруссию от «вражьей морды»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика нуждается в мирной и спокойной жизни, поэтому ее необходимо уберечь от «вражьей морды». Об этом он сказал на церемонии открытия областной клинической больницы в Гродно, сообщило БелТА .

Лукашенко напомнил о сложной и напряженной обстановке в мире и вокруг Белоруссии. Он добавил, что хочет лишь одного — чтобы строители строили, а не держали в руках автомат.

«Я смотрю и думаю об одном: как это все сохранить. Как сделать так, чтобы сюда вражья морда, извините меня, не влезла и все это не перекрошила, не переломала», — сказал он.

Лукашенко отметил, что читает отчеты разведчиков, в которых говорится о белорусских беглецах, которые заявляют украинцам, что у них есть, что им предложить.

«То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть? Нет, мы этого не хотим», — подчеркнул он.

Лукашенко не уточнил, о ком говорит, но известно, что в конце мая белорусский оппозиционер Светлана Тихановская посещала Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечал бывший премьер республики Николай Азаров, вероятно, готовится крупная провокация.