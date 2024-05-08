Запад начал использовать санкции, чтобы привести Белоруссию к кризису | 360°

Мир 08 мая 2024, 11:01 Запад начал использовать санкции, чтобы привести Белоруссию к кризису МИД Белоруссии: Запад использует санкции для дестабилизации экономики республики

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Западные страны используют санкции против Белоруссии, чтобы подвести ее к экономическому кризису. Такое мнение высказал глава МИД республики Сергей Алейник. Его слова привело РИА «Новости».

«Они хотят использовать санкционный инструментарий для того, чтобы замедлить наше экономическое развитие», — пояснил министр.

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По его словам, Белоруссия окрепла и стала сильнее благодаря Союзному государству. Интеграционное объединение страны и России помогает противостоять санкционному давлению.

Отношения Белоруссии и Запада ухудшились после выборов 2020 года, когда победил Александр Лукашенко. За рубежом поставили под сомнение результаты голосования и перешли к политике санкций.

После начала спецоперации на Украине Запад стал поэтапно вводить новые ограничения в отношении республики.

Ранее белорусские власти в военной доктрине указали, что Запад пытается разорвать связи ОДКБ с Союзным государством.