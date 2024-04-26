Попытки Запада по разрушению связей в ОДКБ отметили в военной доктрине Белоруссии | 360°

Мир 26 апреля 2024, 05:19 Попытки Запада по разрушению связей в ОДКБ отметили в военной доктрине Белоруссии Военная доктрина Белоруссии: Запад стремится разорвать связи в ОДКБ и СГ РИА «Новости»

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Белоруссия утвердила военную доктрину, в которой говорится, что Запад проводит целенаправленную политику по разрушению интеграционных связей в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзном государстве (СГ). Документ опубликовали на национальном правовом интернет-портале.

Доктрину утвердили на Всебелорусском народном собрании. В ней отмечается, что западные страны пытаются разрушить связи между государствами-союзниками, спровоцировать и подогреть противоречия между членами ОДКБ, Союзного государства и и других международных организаций, в которых участвует Белоруссия.

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«Претензии Польши на региональное лидерство, конфронтационная политика стран Балтии обусловливают тенденцию неприкрытого вмешательства с их стороны во внутренние дела Республики Беларусь», — говорится в документе.

Кроме того, в доктрине подчеркивается, что предпринимаются попытки изменить конституционный строй в республике и привести к власти подконтрольные Западу политические силы путем реализации сценариев «цветной революции».

Ранее президент РБ Александр Лукашенко раскрыл планы оппозиции по захвату Кобринского района с целью объявления там новой власти и введения на его территорию войск НАТО.