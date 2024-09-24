«Замысел провалился». Байден упомянул Путина на ГА ООН

Байден в своей последней речи в ООН единожды упомянул Путина, а Украину — 9 раз

Президент США Джо Байден упомянул Россию и лидера страны Владимира Путина по одному разу в ходе своего выступления с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В прошлом году он не сделал этого ни разу.

Байден в своей речи затронул конфликт на Украине, заявив, что Путин стремится «разрушить» эту страну. При этом, по его словам, хорошая новость заключается в том, что российский лидер не добился реализации своего «главного замысла».

«Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна», — заявил Байден.

Американский лидер отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину и дальше. Всего он упомянул Украину девять раз во время своего выступления в ГА ООН.

Байден также добавил, что Путин пытался ослабить и НАТО, но альянс стал только «сильнее и более объединенным, чем когда-либо», пополнившись двумя новыми членами — Швецией и Финляндией.

Это последнее выступление Байдена в организации в качестве действующего президента США. Он также не забыл в своей речи отметить, что отказался от своих намерений пойти на второй срок, хотя для него это стало сложным решением.

До этого Байден не ответил на вопрос журналистов о готовности США к вероятной войне с Россией на фоне возможного одобрения применения ВСУ дальнобойного оружия вглубь ее территории.