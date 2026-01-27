Экономические реформы премьер-министра Кира Стармера усугубили кризис в Великобритании. Жизнь стала настолько тяжелой, что скоро британцам придется перенимать опыт русских, сообщила газета The Telegraph .

Лейбористское правительство обложило британцев многочисленными налогами и ограничениями в рамках идеологии «пробудизма» Стармера. Новые законы о вождении в нетрезвом виде, налоги для бизнесменов и введение минимального порога цен могут привести к закрытию питейных заведений и распространению самогоноварения.

«Мы должны обучиться тому, что русские называют словом mat, — мрачному и непристойному юмору, который делает окружающую жизнь более сносной. <…> Не исключено, что нам придется черпать вдохновение на востоке», — заявил автор статьи.

Ранее недовольные политикой правительства британцы предложили заменить Стармера на посту премьер-министра актером Хью Грантом. Его герой в фильме «Реальная любовь» достойно ответил на агрессивную политику США.