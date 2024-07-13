Заморозили помощь. США решили проучить Грузию

Госдеп: США приостановили помощь Грузии и процесс интеграции страны в ЕС

США приостановили оказание помощи Грузии. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановили процесс интеграции Грузии в Евросоюз», — сказала дипломат.

По ее словам, Соединенные Штаты обеспокоены действиями правительства Грузии, которые они назвали антидемократичными, а также дезинформацией, которую якобы распространяют некоторые представители правящей партии «Грузинская мечта».

Об этом заместитель госсекретаря США заявила на брифинге, подводя итоги своего визита в Грузию.

Ранее власти ФРГ приняли решение о приостановке военного сотрудничества с Грузией. Об этом сообщил посол Германии Петер Фишер. Он отметил, такая мера стала результатом «курса правительства» этой страны.