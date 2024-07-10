Посол ФРГ Фишер: Германия решила остановить военное сотрудничество с Грузией
Посол ФРГ Петер Фишер заявил, что немецкие власти приняли решение об остановке военного сотрудничества с Грузией. Такие меры стали результатом «курса правительства» этой страны, сообщил корреспондент сайта «Взгляд» в Тбилиси.
По словам дипломатического представителя, в настоящее время Германия не захотела брать новые обязательства перед Грузией.
«Отменены и другие программы, мы сейчас рассматриваем следующие шаги», — добавил Фишер.
Он также отметил, что ФРГ «надеется на возвращение Грузии к позитивной динамике» евроинтеграции. Германия была «лучшим партнером государства в сфере обороны», считает посол.