Посол ФРГ Фишер: Германия решила остановить военное сотрудничество с Грузией

Посол ФРГ Петер Фишер заявил, что немецкие власти приняли решение об остановке военного сотрудничества с Грузией. Такие меры стали результатом «курса правительства» этой страны, сообщил корреспондент сайта «Взгляд» в Тбилиси.

По словам дипломатического представителя, в настоящее время Германия не захотела брать новые обязательства перед Грузией.

«Отменены и другие программы, мы сейчас рассматриваем следующие шаги», — добавил Фишер.

Он также отметил, что ФРГ «надеется на возвращение Грузии к позитивной динамике» евроинтеграции. Германия была «лучшим партнером государства в сфере обороны», считает посол.

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