Замороженными активами России предложили погашать кредит Украины

Члены G7 обсудили выделение кредита Украине под обеспечение доходами от замороженных российских активов. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что этот подход обсудят на ближайшей встрече. Ее процитировали «Известия» .

«Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от G7, а также возможность использования прибыли с замороженных активов России для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены», — сказала она.

Йеллен заявила, что США обсудили идею с союзниками и получили в ответ «значительную поддержку». Она напомнила, что большая часть замороженных активов — около 204 миллиардов долларов — заблокировали в Европе, на базе международного депозитария Euroclear в Бельгии. Министр заявила, что новые кредиты обсудят на встрече G7 на следующей неделе.

В случае изъятия активов России площадке Euroclear грозит банкротство, предупредило агентство Reuters. Владельцы счетов обратятся в суд, а другие страны заберут свои деньги. К марту 2024 года сумма исков россиян к другому депозитарию, Clearstream Banking S.A., достигла 74 миллионов евро.