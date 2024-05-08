Доходы от заблокированных российских активов в Euroclear превысили 1,5 млрд евро | 360°

Деньги 08 мая 2024, 07:26 Доходы от заблокированных российских активов в Euroclear превысили 1,5 млрд евро Echo: российские активы принесли Euroclear 1,6 млрд евро доходов в 2024 году РИА «Новости»

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В первом квартале 2024 года заблокированные в депозитарии Euroclear российские активы принесли 1,6 миллиарда евро доходов процентами. Новый гендиректор хранилища Валери Урбен сообщила об этом в интервью Echo.

В европейском депозитарии оставались более 200 миллиардов евро, принадлежавших России. Валери Урбен сообщила, что в 2023 году на них начислили 4,4 миллиарда евро процентами, за первые три месяца 2024 года — еще 1,6 миллиарда.

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Она пожаловалась, что Euroclear втянули в геополитику, и около 100 специалистам, обслуживающих счета России, приходится постоянно учитывать условия новых санкций. Российские инвесторы инициировали более сотни судебных разбирательств с требованием вернуть деньги. Глава депозитария допустила их победу.

«Целый ряд юридических фирм помогает нам защитить себя. Вероятность того, что мы выиграем эти дела, достаточно мала. Но мы продолжаем бороться», — сказала она.

Изъятие российских активов в пользу Украину способно обанкротить депозитарий, сообщило агентство Reuters. Кроме того, что Россия обратится в суды из-за нарушения международных норм, другие крупные страны из предосторожности решат забрать свои деньги из Euroclear.