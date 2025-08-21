«Замолвлю словечко». Вэнс рассказал о рае для Трампа и шутке священника

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News рассказал историю, как священник пообещал «замолвить словечко перед Всевышним» за президента США Дональда Трампа, если тот сможет установить мир между Россией и Украиной.

Вэнс прокомментировал в интервью высказывание Трампа, что он хочет попасть в рай. Вице-президент отметил, что никогда ранее не слышал от главы Белого дома подобных высказываний. Он рассказал, что получил сообщение от крестившего его священника, в котором тот восхитился словами Трампа.

«Знаете, если он сможет установить мир между Россией и Украиной, я замолвлю за него словечко перед Всевышним», — процитировал священника Вэнс.

В беседе с телеканалом Вэнс высказал мнение о президенте России Владимире Путине, с которым он не раз разговаривал по телефону. Он отметил, что российский лидер говорит мягче, чем можно ожидать, но при этом рассудителен, расчетлив и осторожен. Вэнс признал, что Путин, как и Трамп, заботится об интересах своей страны и народа.