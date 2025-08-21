Президент России Владимир Путин говорит мягче, чем можно было ожидать, но при этом рассудителен, расчетлив и осторожен. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он отметил, что несколько раз разговаривал с российским лидером по телефону.

«Он более мягкий в общении, чем можно было бы ожидать. Он очень расчетлив. Он очень осторожен. По сути, я считаю, что он тот человек, который заботится об интересах России, как он их видит», — высказал свои впечатления от общения с Путиным американский вице-президент.

Вэнс отметил, что российский президент с уважением относится к главе Белого дома Дональду Трампу, в том числе потому, что тот также заботится об интересах американского народа.

Трамп назначил Вэнса координатором организации встречи российского президента с главой киевского режима Владимиром Зеленским. После этих переговоров, по задумке Трампа, состоится трехсторонний саммит Россия — США — Украина.