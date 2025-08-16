Заминированный автомобиль взорвали на трассе в Дамаске

Сильный взрыв прогремел у отеля Golden Mezzeh на западе Дамаска. В одной из машин сработало взрывное устройство, сообщило агентство Shafaq News.

Неизвестный заложил взрывчатку в автомобиль неподалеку от отеля Golden Mezzeh и привел в действие. По предварительным данным, среди жителей Дамаска погибших нет.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Правоохранители оцепили территорию. Они зафиксировали значительные разрушения на оживленной трассе. Служба безопасности Сирии выясняет обстоятельства ЧП.

В июне террорист пронес бомбу на службу в церковь в Дамаске и взорвал ее. В результате теракта погибли 25 человек. С ранениями в госпиталь доставили более 60 прихожан.