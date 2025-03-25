Замглавы МИД Польши Шейна публично признался в проблемах с алкоголем

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна публично объявил о проблемах с алкоголем. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Хочу сообщить вам, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем», — поделился он.

По словам дипломата, он уже восстановил контроль над состоянием здоровья и прошел необходимое лечение. Шейна поблагодарил близких, семью и друзей за поддержку, а команду докторов — за помощь в избавлении от алкоголизма.

Факт прохождения программы восстановления проверили в Агентстве внутренней безопасности.

В заключение Шейна принес извинения всем, кого затронула его проблема. До этого на нескольких публичных мероприятиях у него замечали странное поведение, дискоординацию движений и речи.

Ранее в алкоголизме призналась актриса Гвинет Пэлтроу. Она рассказала, что все вышло из-под контроля в январе, когда в Калифорнии начались разрушительные лесные пожары и многие ее друзья потеряли в огне все, что у них было. Актриса начала выпивать, чтобы расслабиться.