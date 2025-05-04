Замглавы МИД Польши Шейну отстранили от работы из-за проблем с алкоголем

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна ушел в неоплачиваемый отпуск из-за хронического алкоголизма. Как сообщило издание Fakt, возвращение политика на должность под вопросом.
Шейна будет в отпуске минимум до 30 июня 2025 года. В марте 2025-го его временно отстранили от работы для реабилитации: он открыто говорил о своей борьбе с зависимостью.
По данным СМИ, он посещал мероприятия в нетрезвом состоянии и держал запасы алкоголя в своем офисе. Политик открыто заявил о своей зависимости. По словам собеседника издания, только в исключительных случаях от дипломата не исходил характерный запах.
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