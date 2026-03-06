Замглавы МИД Ирана сделал заявление о падении БПЛА в Нахичевани

Заместитель министра иностранных дел Иран Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран поддерживает контакт с Азербайджаном после падения беспилотников в Нахичевани, и объяснил Баку свою непричастность к произошедшему. Об этом он сказал в интервью телеканалу France 24 .

«Мы находимся в тесном контакте с нашими азербайджанскими друзьями и братьями и объяснили им, что Иран не несет ответственность за эту атаку», — подчеркнул он.

Иранская сторона проводит расследование случившегося. Тегеран пообещал передать результаты проверки азербайджанским властям.

Пятого марта МИД Азербайджана сообщил о падении в районе аэропорта Нахичевань двух беспилотников, которые, по данным Баку, запустили с территории Ирана. В результате повреждения получило здание аэропорта, пострадали два человека. Азербайджанская сторона заявила, что оставляет за собой право на ответные меры.

Служба государственной безопасности Азербайджана сегодня, 6 марта, сообщила о предотвращении серии терактов, которые готовились при участии Корпуса стражей Исламской революции.

Как передал государственный телеканал AzTV, среди предполагаемых целей были нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей общины горских евреев и ашкеназская синагога.