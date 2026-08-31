Страны НАТО поставили задачу по милитаризации Арктики, надеясь расширить свое военное присутствие в высоких широтах и создать угрозы безопасности России. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности», опубликованной на инфопортале arctic.ru .

Лавров напомнил, что в начале года альянс приступил к проведению операции «Арктический часовой» в непосредственной близости от северных рубежей России. Это не только создает прямые угрозы безопасности РФ, но и повышает риски возможной спровоцированной вооруженной конфронтации с катастрофическими последствиями.

Кроме того, Запад пытается подорвать законные права России в арктическом регионе на международном уровне.

«В непосредственной близости от наших северных рубежей ведутся усиленные военные приготовления. Проводятся масштабные учения агрессивной направленности с подключением внерегиональных стран, появляются новые элементы командно-штабной структуры НАТО», –заявил Лавров в статье.

Министр напомнил, что Запад уже заблокировал работу некогда действенных механизмов многостороннего сотрудничества на Крайнем Севере. Сохранился только Арктический совет, но и он переживает серьезнейший кризис.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова защищать свои интересы в Арктике.