Замглавы МИД Грушко упрекнул ЕС за отказ в помощи Испании с мигрантами

Прозвучавшие в ЕС предложения по приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией на фоне ситуации в Сеуте стали примером так называемой европейской солидарности. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщило РИА «Новости».

«Они любят рассуждать о солидарности. Вообще-то у них солидарность сейчас выражается только в соревновании, кто займет более жесткую позицию в отношении Российской Федерации и кто больше враждебных планов припишет нашей стране», — сказал он.

Он отметил, что по этой ситуации можно увидеть, что помогать испанцам никто не собирается.

Также замглавы МИД добавил, что Россия надеется, что испанские власти найдут способ решить проблему с мигрантами в Сеуте, основываясь на нормах международного права.

Ранее стало известно, что прорыв мигрантов в Сеуту назвали атакой на целостность Испании. Об этом заявил премьер страны Педро Санчес.