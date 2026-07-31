Прорыв мигрантов в Сеуту назвали атакой на целостность Испании

Премьер Испании Санчес: прорыв мигрантов в Сеуту надо считать нападением

Массовый прорыв мигрантов из Марокко в Сеуту следует считать атакой и нарушением территориальной целостности Испании. Об этом заявил премьер-министр европейской страны на пресс-конференции, его процитировала газета El Imparcial .

Власти направят все государственные ресурсы на обеспечение безопасности граждан.

«Произошедшее заслуживает нашего самого решительного осуждения и порицания», — подчеркнул Санчес.

По данным агентства EFE, число тел погибших в Сеуте мигрантов увеличилось до 24. Иностранцы пытались вплавь проникнуть в город.

За неделю границу Испании по воде незаконно пересекли более 1,5 тысячи человек, еще сотни мигрантов прибыли в страну по земле. Власти решили привлечь для охраны общественного порядка сухопутные военные части, дислоцированные в городе Сеута на северном побережье Африки.

В связи с миграционным кризисом Италия призвала временно исключить Испанию из Шенгенской зоны.