Прорыв мигрантов в Сеуту назвали атакой на целостность Испании
Премьер Испании Санчес: прорыв мигрантов в Сеуту надо считать нападением
Массовый прорыв мигрантов из Марокко в Сеуту следует считать атакой и нарушением территориальной целостности Испании. Об этом заявил премьер-министр европейской страны на пресс-конференции, его процитировала газета El Imparcial.
Власти направят все государственные ресурсы на обеспечение безопасности граждан.
«Произошедшее заслуживает нашего самого решительного осуждения и порицания», — подчеркнул Санчес.
По данным агентства EFE, число тел погибших в Сеуте мигрантов увеличилось до 24. Иностранцы пытались вплавь проникнуть в город.
За неделю границу Испании по воде незаконно пересекли более 1,5 тысячи человек, еще сотни мигрантов прибыли в страну по земле. Власти решили привлечь для охраны общественного порядка сухопутные военные части, дислоцированные в городе Сеута на северном побережье Африки.
В связи с миграционным кризисом Италия призвала временно исключить Испанию из Шенгенской зоны.