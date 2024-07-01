Замгенпрокурора Украины уволили после коррупционного скандала

Замгенпрокурора Украины Вербицкий оставил пост после коррупционного скандала

Фото: РИА «Новости»

Заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого уволили на Украине после коррупционного скандала с недвижимостью. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора страны.

«Генеральный прокурор Андрей Костин 01.07. 2024 года подписал приказ об увольнении Вербицкого», — отметили в сообщении.

В заявлении указали, что замгенпрокурора покинул пост по собственному желанию.

По данным РИА «Новости», Вербицкий живет в элитном коттеджном поселке в доме за 500 тысяч долларов, который он покупал в шесть раз дешевле. Позже генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о служебном расследовании в отношении своего заместителя.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина погрязла в тотальной коррупции в связи с ужесточением мобилизационных мероприятий.

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