Замгендиректора FIEO Сет заявил, что около 25% экспорта Индии в Россию составляет пищевая продукция

Заместитель генерального директора Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Прашант Сет сообщил RT , что приблизительно четверть всего индийского экспорта в Россию приходится на продовольственную продукцию.

По словам представителя объединения, объем поставок достигает примерно 4,8 миллиарда долларов (более 380 миллиардов рублей).

«И в этой категории почти 20—25% приходится на пищевую промышленность», — отметил Сет.

Он также добавил, что значительный сегмент занимают поставки риса. Среди прочих значимых позиций выделяются кофе, мясная продукция, морепродукты, включая креветки.