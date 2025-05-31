Замечание Макрона об Украине привело Китай в ярость

Китай осудил попытки связать конфликт на Украине с вопросами по Тайваню

Китай резко отреагировал на заявления о связи между попытками защиты Украины со стороны Запада и необходимостью поддерживать Тайвань. Заявление разместило посольство КНР в Сингапуре, его процитировало агентство Reuters .

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на оборонном форуме «Диалог Шангри-Ла» заявил, что если Запад не будет пытаться мешать России в ее действиях на Украине, то «что же может произойти на Тайване?».

Представители китайской стороны назвали такое сравнение неприемлемым, подчеркнув, что вопросы Украины и Тайваня «имеют разную природу и не сопоставимы». В Пекине напомнили, что Тайвань считают внутренним делом Китая и не признают его суверенитет.

Посольство КНР напрямую не упоминало Макрона в своей публикации. Однако заявление ведомства проиллюстрировано его фотографией с выступления на «Шангри-Ла».

Reuters отметило, что ранее Пекин направлял на эту конференцию министров обороны и других высокопоставленных чиновников. В 2025 году Китай ограничился небольшой делегацией военных ученых.

Китай рассматривает Тайвань как свою территорию и усиливает военное и политическое давление, чтобы подтвердить это. В том числе увеличивается и интенсивность военных игр вокруг острова.

Пекин считает его всего лишь одной из своих провинций, не имеющей права называться государством. Здесь также высоко ценят позицию России, которая придерживается принципа «одного Китая».