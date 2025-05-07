Китай высоко оценил позицию России по Тайваню

Китай высоко оценил приверженность России принципу «одного Китая». Таким мнением поделился председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье для «Российской газеты» .

Китайский лидер в преддверии государственного визита в Россию отметил, что Россия «неоднократно подтверждала свою приверженность принципу „одного Китая“ и признает Тайвань его неотъемлемой частью».

Си Цзиньпин подчеркнул, что полное воссоединение Китая является необратимой тенденцией, причем независимо от ситуации на Тайване и любых попыток внешнего вмешательства.

«Обе стороны должны совместно противостоять любым попыткам внести разлад в дружбу и взаимодоверие между Китаем и Россией, не отвлекаясь на сиюминутные сюжеты и конъюнктурные ситуации», — отметил он.

Глава КНР убежден, что это позволит продвигать многополярность в мире и формировать сообщество «единой судьбы человечества».

Си Цзиньпин заявил, что попытки искажения исторических фактов о Второй мировой войне, отрицание ее итогов, а также дискредитация исторических подвигов Китая и СССР обречены на провал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цели переговоров Путина и Си Цзиньпина 8 мая в Москве.