Залужный улетел в Лондон для работы послом Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уехал в Великобританию и скоро приступит к исполнению обязанностей посла, сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Залужный покинул территорию Украины 3 июля.

Указ о назначении бывшего главкома ВСУ послом в Лондоне Владимир Зеленский подписал 9 мая, а информация об этом появилась еще в начале марта. Как сообщает издание, все это время генерал проходил обучение в Дипломатической академии.

Приступить к обязанностям Залужный сможет после того, как вручит верительные грамоты королю Великобритании Карлу III.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подала на Залужного и его преемника на посту главы ВСУ Александра Сырского заявления в СБУ и ГБР.