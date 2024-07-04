Залужный улетел в Лондон для работы послом Украины

«Главком»: экс-главнокомандующий ВСУ Залужный уехал в Великобританию

IMAGO / ABACA
Фото: IMAGO / ABACA/Global Look Press

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уехал в Великобританию и скоро приступит к исполнению обязанностей посла, сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Залужный покинул территорию Украины 3 июля.

Указ о назначении бывшего главкома ВСУ послом в Лондоне Владимир Зеленский подписал 9 мая, а информация об этом появилась еще в начале марта. Как сообщает издание, все это время генерал проходил обучение в Дипломатической академии.

Приступить к обязанностям Залужный сможет после того, как вручит верительные грамоты королю Великобритании Карлу III.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подала на Залужного и его преемника на посту главы ВСУ Александра Сырского заявления в СБУ и ГБР.

Олимпиада в Париже. Когда и как пройдут летние Игры-2024

Мособлдума приняла около 150 законов в весеннюю сессию

Нефтяники пожаловались в Верховный суд на «тайное изъятие» активов

Историю легендарного Самотлорского месторождения рассказали на ВДНХ

Ефимов: инвесторы получили 131,1 гектара земли в ТиНАО для строительства производств

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте