Украина никогда не вступит в НАТО, признал посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Его слова привело издание «Страна.ua».

«Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда в него не вступим», — заявил Залужный.

Украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с иностранной прессой заявил, что не понимает, почему Украина еще не получила приглашения в НАТО. Украинская сторона в этом вопросе стремится к единству с США и Европой, подчеркнул глава киевского режима.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина планирует втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. По его словам, киевский режим уже не раз предпринимал усилия, чтобы сорвать мирные договоренности.