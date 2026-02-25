Залужный открыл первый в Британии украинский оборонный завод Ukrspecsystems

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный открыл в Великобритании первый украинский оборонный завод Ukrspecsystems. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«В Великобритании начинает работать первый производственный комплекс компании Ukrspecsystems — украинский оборонный завод», — написал Залужный.

Посол заявил, что запуск нового предприятия укрепляет стратегическое партнерство Украины и Великобритании.

Немецкие СМИ сообщали, что Залужного начали раскручивать в качестве альтернативы президенту Владимиру Зеленскому. Журналисты замечали, что, в отличие от Зеленского, Залужный не требует оружие от Запада, а предлагает разрабатывать собственное.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также подчеркивал, что Залужный открыто выступил против Зеленского и начал собственную политическую игру.