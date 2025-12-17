Залужный: после конфликта Украина может столкнуться с гражданской войной

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил об угрозах для Украины после возвращения с фронта военнослужащих. Об этом посол заявил во время выступления на форуме, сообщило «Новини.LIVE».

Согласно предварительным подсчетам, отметил Залужный, после окончания конфликта домой вернутся около миллиона солдат, это станет новым вызовом для государства и самих ветеранов.

Экс-главком обратил внимание, что несмотря на продолжение боевых действий, военных ВСУ внутри страны уже «назначили врагами». После демобилизации украинцы на себе ощутят резкое сокращение доходов, отсутствие работы и жилья, поэтому они становятся уязвимой категорией для провокаций.

Залужный уверен, что в республике возникают серьезные риски, начиная от роста преступности на улицах и заканчивая рисками политической дестабилизации в стране и к угрозе национальной безопасности.

«Или такой риск, например, как гражданская война», — добавил политик.

Британские аналитики предупредили, что Евросоюз может навязать Украине нового кандидата в президенты — главкома ВСУ Валерия Залужного.