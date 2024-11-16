Захватчиком заложников в пригороде Парижа оказался сын ресторатора

Мужчина, устроивший захват заложников в городе Исси-ле-Мулино, оказался сыном владельца ресторана l’Olivier. Об этом сообщила газета Le Figaro .

По ее данным, мужчина вооружен ножом, место ЧП оцепила полиция. К ресторану прибыл переговорщик из Бригады розыска и реагирования.

Преступник взял в заложники трех или четырех сотрудников, посетителей внутри заведения нет. По информации издания, люди находятся в плену уже несколько часов.

Телеканал BFMTV сообщал, что на место ЧП прибыли правоохранители и медики. Подробностей захвата заложников он не привел.

Ранее теракт произошел в здании аэрокосмической компании Tusaş в Турции. Группа боевиков устроила стрельбу и взрыв. Жертвами теракта стали четыре человека, еще 14 пострадали.