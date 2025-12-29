Закуси удила. Чем Зеленского накормил Трамп при встрече

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского в поместье Мар-а-Лаго проходят в формате рабочего обеда. Телеканал CNN отметил, что меню подчеркивает несколько специфический характер встречи.

В то время как украинская делегация обсуждает финальные стадии мирного соглашения, их угощают блюдами в традиционном стиле американского президента: куриным бульоном, стейками с картофелем фри и фирменным шоколадным тортом, названным в честь самого Трампа.

Американский лидер распорядился накормить и журналистов президентского пула, которые допущены в резиденцию, но не имеют доступа к самим переговорам. Для сотрудников СМИ сотрудники ресторана Мар-а-Лаго подготовили более простой набор: сосиски в тесте, стейки, креветки в кокосовой стружке и печенье.

CNN отметил, что Трамп принял Зеленского «в режиме гостеприимства». Это может свидетельствовать о более непринужденной атмосфере переговоров, которые проходят в роскошной столовой клуба Мар-а-Лаго, а не в Овальном кабинете.

В течение своего первого президентского срока Трамп принимал в Мар-а-Лаго многих мировых лидеров, в том числе лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Перед беседой с Зеленским Трамп переговорил с Владимиром Путиным. Это вызвало панику в Киеве.