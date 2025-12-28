Это конец. Шок в Киеве: Путин разгромил Украину хитрым ходом

Киев обеспокоил звонок Трампа Путину перед разговором с Зеленским

Украинские чиновники всерьез обеспокоены тоном предстоящей встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Financial Times .

Редакция сослалась на источники в окружении лидера Украины. Здесь считают, что телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным повлияет на переговоры с Зеленским.

«Не самый хороший фон. Теперь будет трудно», — цитирует издание одного из собеседников.

Пресса обратила внимание и на место, которое Трамп выбрал для приема Зеленского. Вместо переговорных залов или официального кабинета встреча пройдет в главном обеденном зале его поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

Американский лидер не только пригласил Зеленского в столовую, но и демонстративно пригласил туда прессу.

Встреча с Зеленским ожидается необычно короткой. Киевский пресс-атташе рассказывал, что спустя всего час после начала Трамп и украинский лидер позвонят главам европейских стран.