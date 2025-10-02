Потенциальная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не окажет существенного влияния на ситуацию в зоне боевых действий. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале .

«Мы уже множество раз слышали о бесконечном количестве чудо-оружия, которое было поставлено или планировалось поставить на Украину и которое должно было кардинальным образом изменить ход [конфликта]», — сказал он.

Аналитик напомнил, что ни один из переданных киевскому режиму западными союзниками видов вооружения — ни РСЗО HIMARS, ни беспилотные аппараты, ни артиллерийские орудия — не помогли ВСУ достичь каких-то успехов.

Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что в Белом доме обсуждают вероятную передачу украинской стороне крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп. При этом спецпосланник президента Кит Келлог отметил, что по этому вопросу еще ничего не решили.

До этого издание Responsible Statecraft сообщило, что украинские военные не смогут применить ракеты Tomahawk против России. У них не будет возможности их запустить.