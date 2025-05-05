Закрытую 62 года назад тюрьму «Алькатрас» в США захотели восстановить

Американский лидер Дональд Трамп решил снова открыть тюрьму на острове Алькатрас, предназначенную для самых опасных заключенных в мире. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы без колебаний сажали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли причинить вред. Так и должно быть», — заявил президент.

По его словам, Америка не намерена терпеть серийных преступников, которые устраивают хаос на ее улицах. Тюрьму «Алькатрас» снова откроют, а перед этим ее расширят и перестроят. По мнению президента, открытие зоны будет «символом закона, порядка и справедливости».

«Алькатрас» закрыли в 1963 году. Указ подписал генпрокурор Роберт Кеннеди, брат бывшего главы государства Джона Кеннеди.

В марте газета New York Post сообщила, что в США впервые за 15 лет казнили преступника через расстрел. К такому наказанию приговорили заключенного Брэда Сигмона, которого признали виновным в двойном убийстве.