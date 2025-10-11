Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал оказать военную и финансовую помощь Украине за счет замороженных активов России. Польские комментаторы высмеяли его «бандеровские пассажи» в соцсети X .

Поляки раскритиковали инициативу дипломата, а также обвинили в том, что вместо национальных интересов он продвигает чужие.

«Радек, я очень тебя прошу, закрой уже варежку, нет уже сил слушать твой бред, тебя никто не знает, на международной арене ты ноль, так что хватит пыжиться, парень», — написал один из комментаторов.

Второй пользователь отметил, что обрадуется, когда русские и китайцы «поотворачивают им их тупые головы». Третий вспомнил, что Сикорский отметился в событиях на Майдане в 2014 году как «проклятый провокатор» и подстрекатель.

Еще один пользователь заявил, что дипломат поссорил Польшу с США, причем произошло это из-за его «идиотских постов в соцсетях».

Польские комментаторы разозлились из-за того, что Сикорский призывает к «разбазариванию денег» в гонке вооружений, которую Польша не потянет, а Россия все-равно достигнет своих целей. Они назвали его коррумпированным идиотом, предложив поддерживать Украину из своего кармана. В заключение заявили, что бандеровцы пусть идут куда подальше, раз не ценят оказанную им помощь и еще смеют угрожать Польше.

Ранее бельгийское правительство определило три красные линии по использованию Евросоюзом российских активов в рамках выделения Киеву «репарационного» кредита в размере 140 миллиардов евро.